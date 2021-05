Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung im Stadtpark, Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall am Männertag im Stadtpark an der Parkallee. Gegen 17.20 Uhr hielt sich dort ein unbekannter Mann mit einem ca. 6-jährigen Mädchen auf. Er trug eine schwarze Jacke mit grünem Pelz, Jeans und braune Schuhe. Das Mädchen war mit einem pinken Anorak bekleidet. Zur selben Zeit fuhren zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren mit ihren Rädern immer wieder über zwei Hügel auf dem Spielplatz. Das soll dem unbekannten Mann nicht gefallen haben, worauf er den 13-Jährigen vom Rad stieß. Als dieser auf dem Boden lag, soll der Mann auf ihn und das Rad eingetreten haben. Der Junge wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen. Wer das Geschehen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

