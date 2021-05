Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Anzeigen gegen alkoholisierten Autofahrer

Grabe (ots)

An einem Baum endete die Autofahrt für einen 42-jährigen Mann am Männertag in Grabe. Er befuhr, kurz nach 19 Uhr, das Naturschutzgebiet parallel zum Saalfelder Weg. Dabei kam er vom Feldweg ab, lenkte seinen Peugeot in ein Gebüsch, bevor der Baum das Auto stoppte. Der Mann verletzte sich hierbei leicht, sein Auto ist Schrott. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Gegen den Autofahrer wird nun nicht nur wegen einer Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Er steht auch im Verdacht, die Schranke an der Zufahrt zum Naturschutzgebiet beschädigt zu haben, was eine Unfallflucht mit sich zieht. Außerdem soll er an einer Körperverletzung und einer Sachbeschädigung an einem Transporter in Grabe beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

