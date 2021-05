Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt nicht beachtet

Holzengel (ots)

Am Freitag, den 14.05.2021, befuhr der Fahrer eines Pkw Ford Transit die Holzengler Hauptstraße aus der Ortsmitte kommend in Richtung Feldengel. An der Kreuzung zur L 2088 missachtete der Fahrer des Pkw Ford die Vorfahrt welche durch Verkehrszeichen 206 geregelt ist. Es kam zum Unfall mit dem Fahrer eines Pkw VW welcher die L 2088 aus Richtung Kirchengel kommend in Richtung Trebra befuhr. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000,-Euro

