Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall weitergefahren, Alkoholtest positiv

Nordhausen (ots)

Zu einem Unfall kam es am Dienstag, gegen 20.35 Uhr, auf der Bundesstraße 4 an der Kreuzung nach Sundhausen. Ein 21-jähriger Radfahrer beabsichtigte von der Bundesstraße nach links in Richtung Sundhausen auf eine Verkehrsinsel abzubiegen. Im selben Augenblick bog ein Ford Transit mit Anhänger nach links ab und fuhr rechts am Radler vorbei. Der Anhänger touchierte in der Folge das Fahrrad und beschädigte dieses. Anstatt anzuhalten, setzte der 49-jährige Fahrer seine Fahrt fort. Er konnte wenig später zu Haue angetroffen werden. Ein Alkoholtest verlief positiv mit über 1,4 Promille. Der Autofahrer musste mit zur Blutentnahme. Der Radfahrer blieb unverletzt.

