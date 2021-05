Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots)

Leichte Verletzungen trug am Dienstagnachmittag eine 74-jährige Radfahrerin nach einem Unfall in der Clara-Zetkin-Straße davon. Die Seniorin befuhr die Straße, als plötzlich ein 31-jähriger Autofahrer mit seinem Astra rückwärts in eine Grundstückseinfahrt einparken wollte. Er stieß mit der Radlerin zusammen, die daraufhin stürzte. Sie musste mit einer Kopfverletzung ambulant behandelt werden.

