Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rasentraktor geklaut

Henningsleben (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen Unbekannte vom Gelände eines Agrarbetriebes in der Hauptstraße einen Rasentraktor. Das Fahrzeug war in einer Lagerhalle untergestellt. Möglicherweise luden der oder die Diebe das Gartengerät auf. Der Schaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell