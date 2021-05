Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnhaus

Holbach (ots)

Eine böse Überraschung erlebten die Besitzer eines Wohnhauses in der Neubauernsiedlung. Am Montag brachen dort zwischen 9.30 und 9.45 Uhr Unbekannte in das Haus ein und stahlen Schmuck und Uhren im Wert von mindestens 1500 Euro. Ermittlungen zufolge drangen die Täter, hierbei soll es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben, über die Terrassentür gewaltsam in das Haus ein. Eine aufmerksame Anwohnerin beobachte das Pärchen und konnte so den Ermittlern vor Ort erste Anhaltspunkte geben. Hiernach nutzten die Einbrecher einen grauen VW T Roc, mit dem Kennzeichen WI-ES 6998. Wem ist das Fahrzeug in Tatortnähe am Montag oder in den Tagen zuvor aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

