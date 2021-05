Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennholz in Flammen

Feldengel (ots)

Brennholz setzten Unbekannte am Dienstagmorgen in Feldengel in Brand. Gegen 4.35 Uhr gingen mehrere Anrufe zum Feuer ein. Als die Rettungskräfte in der Zollstraße eintrafen, brannte nicht nur das Brennholz, auch ein Wassertank neben dem Stapel war angeschmolzen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Es ist bereits das dritte Feuer innerhalb weniger Wochen in Feldengel. Am 8. April steckten Unbekannte das Osterfeuer an. Am 24. April brannte ein Gebäudekomplex aus zwei Scheunen. Der Schaden beträgt mittlerweile mehrere zehntausend Euro. In allen drei Brandfällen geht die Polizei von einem vorsätzlichen Handeln aus. Wer Hinweise zu den einzelnen Bränden geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

