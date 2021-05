Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 13-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Roßleben (ots)

Eine 13-jährige Radfahrerin kam am Montagabend, nach einem Unfall in Roßleben, schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Mädchen befuhr gegen 20.50 Uhr mit ihrem Pedelec die Ziegelrodaer Straße. Als sie nach links abbiegen wollte und das mit Handzeichen auch angezeigt haben soll, kollidierte sie mit einem VW Golf, dessen 78-jähriger Fahrer im selben Augenblick das Mädchen überholen wollte. Zeugen kümmerten sich um das Mädchen, dass zunächst regungslos auf der Straße liegenblieb. Wenig später konnte sie wieder aufstehen, musste aber medizinisch betreut und versorgt werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell