Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentner wird Kind gegenüber handgreiflich

Nordhausen (ots)

Ein Rentner soll am Montagnachmittag in der Rautenstraße gegenüber einem 13-jährigen Jungen handgreiflich geworden sein. Der Mann hatte sich zuvor über das Steine werfen in den Brunnen und an die Hauswand aufgeregt und seinem Ärger am Fenster Luft gemacht. Als er zum Brunnen gelaufen kam, schlug er den Jungen gegen die Brust. Die hinzugerufenen Polizisten erstatteten Anzeige gegen den 81-Jährigen. Der Junge wurde leicht verletzt.

