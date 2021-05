Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Heiligenstadt (ots)

Am Sonntag dem 09.05.2021 gegen 14:00 Uhr befuhr der Führer eines Pferdegesanns die Straße Eichbach-Ziegelei aus Richtung Mengelrode kommend in Richtung Heiligenstadt. Vermutlich durch laute Motorengeräusche eines Motorrades, welches in die gleiche Richtung wie das Gespann fuhr, scheuten die Pferde und gingen durch. Der Kutscher verlor die Kontrolle über das Gespann. Dieses fuhr zunächst über eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr das Gespann über die Gegenfahrbahn so dass ein entgegenkommender Motoradfahrer ausweichen mußte und dabei zu Fall kam. Im weiteren Verlauf fuhr das Gespann in den linken Straßengraben. Dabei wurder der Gespannführer von dem Fuhrwerk geschleudert und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die dre4i weiteren Mitfahrer des Gespanns sprangen von der Kutsche ab und prallten auf dem Asphalt auf. Nach weiteren, etwa 100 Metern stieß das führerlose Gespann mit einem entgegenkommenden PKW und einem Verkehrszeichen zusammen und kam zum stehen. Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen der Kutsche sowie die Pferde schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 12000,- EUR geschätzt.

