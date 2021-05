Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Langensalza (ots)

Am Freitagabend kam es zwischen den Ortslagen Nägelstedt und Sundhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein Transporter-Fahrer befährt die Straße von Nägelstedt kommend und will am "Sundhäuser Kreuz" geradeaus in Richtung Sundhausen fahren. Ein PKW-Fahrer befährt die L 3176 aus Richtung Merxleben in Richtung Bad Tennstedt. An der oben genannten Kreuzung missachtet der erste Transporter-Fahrer die Vorfahrt des auf der L3176 fahrenden PKW. Es kommt zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall werden vier Personen verletzt. Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eröffnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell