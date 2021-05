Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug vom Bauhof gestohlen

Nordhausen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag gewaltsam auf das Gelände des Bauhofes in der Robert-Blum-Straße ein. Sie zerstörten einen Zaun und brachen mehrere Container auf. Dort stahlen sie verschiedene Werkzeuge und konnten unerkannt entkommen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell