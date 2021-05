Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Ammern (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrradbesitzer am Donnerstagabend in Ammern. Der Mann hatte sein Mountainbike Bulls in schwarz, gegen 20.45 Uhr, am Brühl am Fahrradständer angeschlossen. Als er gegen 21 Uhr das Rad wieder nutzen wollte, war es verschwunden. Der Schaden beträgt ca. 560 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

