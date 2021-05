Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wieder Autoscheiben eingeschlagen

Mühlhausen (ots)

Erneut schlugen Unbekannte in Ammern über Nacht die Scheibe eines geparkten Autos ein. Diesmal traf es einen Skoda Yeti Am Weinberg in der Nacht zum Donnerstag. Man schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und stahl eine Geldbörse. Erst am Vortag waren Autos Am Danielsberg und Am Röttelseegraben betroffen.

