Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Im Drogenrausch Flaschen geworfen

Nordhausen (ots)

Über den Cityruf der Stadt Nordhausen erhielt die Polizei am Mittwochnachmittag die Information über einen Flaschenwerfer in der Ostrower Straße. Die Flaschen und Gläser sollten aus dem Fenster geworfen werden. Die Polizisten entdeckten schließlich einen 25-jährigen Sudanesen, der offensichtlich im Drogenrausch Flaschen aus seinem Fenster geworfen hatte. In der Wohnung des Mannes stießen die Polizisten auf eine kleine, private Cannabiszucht. Eine Pflanze war bereits gewachsen, in weiteren Töpfen hatte der Mann Samen gestreut. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Er kam zur eigenen Sicherheit ins Krankenhaus.

