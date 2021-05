Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreisel

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwoch, gegen 18.50 Uhr, befuhr eine 67-jährige Autofahrerin mit ihrem Nissan die Gothaer Landstraße aus Richtung Bad Langensalza. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kollidierte sie mit einem BMW CX5, der sich bereits, vorfahrtsberechtigt, im Kreisverkehr befand. Verletzte gab es nicht. An den Autos entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell