Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec gestohlen

Mühlhausen (ots)

Das Einkaufen eines 42-jährigen Mannes nutzte ein Fahrraddieb am Mittwochabend in Mühlhausen. Der 42-Jährige schloss sein Pedelec NCM, Moscow in blau, gegen 20.15 Uhr, im Kreuzgraben vor dem Rewemarkt, an. Als er Minuten später zurückkam, war sein Rad, samt Winkelschloss, verschwunden. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

