Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche in geparkte Fahrzeuge

Mühlhausen (ots)

Gleich zwei zerstörte Autoscheiben beschäftigen seit Mittwochmorgen die Polizei in Mühlhausen. Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Mittwoch die Scheibe der Fahrertür eines Ford Mondeo und stahlen eine Weinflasche. Das Auto stand auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage Am Danielsberg. Im gleichen Zeitraum zerschlugen Unbekannte in Ammern, Am Röttelseegraben die Seitenscheibe eines geparkten Hyundai und nahmen eine Sporttasche aus dem Fahrzeuginneren mit. Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell