Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Kreuzung, eine Autofahrerin verletzt

Großenehrich (ots)

Am Dienstag, gegen 6.50 Uhr, befuhr eine 35-jährige Autofahrerin mit ihrem Seat die Kapellstraße. An der Kreuzung zur Promenade beabsichtigte sie nach links in Richtung Rohnstedt abzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten VW Caddy einer 40-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Seat gegen einen Sprinter gedrückt, der bereits im Kreuzungsbereich hielt, um nach links abbiegen zu können. Die 40-jährige Frau im Caddy wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten aus den Unfallfahrzeugen zu binden. An der Unfallstelle kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

