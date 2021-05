Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bäcker und Fleischerei von Einbrechern heimgesucht

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Bäckerei und Fleischerei in einem Supermarkt in der Poststraße ein. Sämtliche Schränke wurden durchwühlt, massive, verschlossene Schränke waren aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert, ein Spezialhund war im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

