Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger zerstören Autoscheibe und greifen zu

Bad Frankenhausen (ots)

Unbekannte zerstörten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Poststraße die hintere, linke Seitenscheibe eines geparkten Mercedes. Mit einer blauen Lederhandtasche verschwanden der oder die Täter. Der entstandene Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände offen und sichtbar in geparkten Fahrzeugen liegen zu lassen.

