LPI-NDH: Wohnungsbrand, fünf Menschen, darunter drei Kleinkinder, verletzt

Nordhausen (ots)

Fünf verletzte Menschen, darunter drei Kinder im Alter von 10 Monaten und knapp 2 Jahren, und ein hoher Sachschaden, so die Bilanz eines Wohnungsbrandes in der Hohensteiner Straße am Mittwochmittag. Gegen 10.45 Uhr drang starker Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die noch im Haus anwesenden Menschen konnten selbstständig das Gebäude verlassen. Die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich die Menschen aus zwei benachbarten Wohnhäusern. Die 23-jährige Mieterin der betreffenden Wohnung hatte das Feuer entdeckt und sich mit den drei Kindern sofort ins Freie begeben. Die Familie sowie ein weiterer 69-jähriger Bewohner kamen, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung, vorsorglich in ein Krankenhaus. Gegen 11.45 Uhr hieß es Feuer aus. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise ist ein Fernseher im Wohnzimmer für das Feuer verantwortlich. Aufgrund der starken Verrußungen in der gesamten Wohnung ist diese derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf mehrere 10000 Euro geschätzt.

