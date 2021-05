Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eigentümer von Fahrrädern gesucht

Nordhausen (ots)

Bereits in der Nacht zum 30. April wurden im Bereich der Holundergasse zwei Fahrräder aufgefunden. Die beiden Räder, ein Damenrad Künsting und ein Mountainbike Giant, waren augenscheinlich verdeckt abgestellt. Zeugen hatten kurz zuvor in dem Bereich zwei männliche Stimmen wahrgenommen. Bei Eintreffen der Polizei konnten nur noch die beiden Fahrräder vorgefunden werden. Da der Verdacht einer Straftat geprüft wird, sucht die Polizei die Eigentümer der Räder. Wer erkennt auf den Bildern sein Fahrrad wieder? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

