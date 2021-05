Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheiben zerstört

Hohengandern (ots)

Unbekannte zerstörten von Sonntag auf Montag im Steingraben eine Fensterscheibe an einem Nebengelass. Die Bewohner entdeckten den Schaden gegen 11.30 Uhr. Zwischen 16 und 17 Uhr kam es dann erneut zu einem Schaden. Die Fensterscheibe der Werkstatt ging zu Bruch. In beiden Fällen stellten die Polizisten einen Stein, als Tatmittel, sicher. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hunderte Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

