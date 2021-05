Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall verletzt

Bad Langensalza (ots)

Ein 17-jähriger Radfahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Bad Langensalza schwer. Er befuhr gegen 15.20 Uhr den Gehweg entlang der Thamsbrücker Straße in Richtung Kleinspehnstraße. Beim Queren der Straße stieß er mit dem Mercedes eines 64-Jährigen zusammen, der die Thamsbrücker Straße in dieselbe Richtung befuhr. Der Jugendliche stürzte, zog sich Verletzungen am Oberkörper zu und kam ins Krankenhaus.

