Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getankt ohne zu zahlen, Autofahrer entkommen

Greußen (ots)

Trotz sofortiger Suchmaßnahmen konnte ein Tankbetrüger in Greußen am Sonntagabend entkommen. Der Unbekannte tankte gegen 21.50 Uhr an der Shell Tankstelle in der Nordhäuser Straße seinen Ford Focus. Ohne zu zahlen stieg er in sein Auto ein und fuhr davon. Ein Zeuge verfolgte den Ford bis Clingen, verlor das Auto aber aus den Augen. Auch sofort eingesetzte Streifenwagenbesatzungen konnten den Ford nicht mehr aufnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell