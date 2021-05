Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos mit politischen Aufklebern beschädigt

Atrtern (ots)

Unbekannte klebten von Samstag, 1. zum Sonntag, 2. Mai, Aufkleber der AfD an zwei geparkte Autos in der Leipziger Straße. Hierbei nutzte man zusätzlichen Kleber und erschwerte so das Entfernen von den Autos. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen zum Tatgeschehen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

