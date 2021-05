Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Endstation Garagentor

Niedersachswerfen (ots)

Ca. 5000 Euro verursachte eine Autofahrerin am Sonntagnachmittag in der Straße der Einheit. Die 65-Jährige befuhr mit ihrem Opel Astra die Straße, als sie abgelenkt war und von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte sie mit einem Garagentor. Das mit dem Tor verkeilte Auto musste abgeschleppt werden. Die Frau blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell