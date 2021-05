Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: unerträglicher Lärm

Mühlhausen (ots)

Am 01.05.2021 um 02:25 Uhr wurde die Polizei Mühlhausen durch Bürger aus Mühlhausen,welche Am Neuen Ufer wohnen, um Hilfe gebeten. Dort wurde in einer Nachbarwohnung unerträglicher Lärm verursacht. Durch den Lärmverursacher wurde zur nächtliche Stunde Schlagzeug in einem Neubaublock gespielt. In der weiteren Folge kam es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Nachbarn. In dem Zusammenhang wurde eine Wohnungstür beschädigt. Am Ende wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch die Polizei aufgenommen.

