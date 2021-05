Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Haynrode (ots)

Am Sonnabend, den 01.05.2021 gegen 2 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der L 1014 zwischen Breitenworbis und Haynrode gemeldet. Der 18jährige Fahrer eines Pkw Renault fuhr die Landstraße aus Richtung Breitenworbis kommend in Richtung Kreisverkehr Haynrode. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem Dach liegend, kam der Pkw im linken Straßengraben entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und Polizei wurden zunächst keine Personen am Unfallort festgestellt. In der Folge konnte der 18jährige auf der Straße Richtung Buhla festgestellt werden. Er zeigte deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung, was ein anschließender Test bestätigte. Obwohl äußerlich unverletzt, wurde der junge Mann zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde dann auch eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw Renault ist wirtschaftlicher Totalschaden, wir beziffern die Schadenshöhe mit etwa 7500 Euro.

