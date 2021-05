Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis in Nordthüringen unterwegs

Nordhausen (ots)

Aufgrund von Hinweisen wurde die Polizei Sondershausen und im Anschluss auch die Polizei in Nordhausen auf einen 45jährigen Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Dieser fuhr mit einem weißen Transporter von Sondershausen in Richtung Nordhausen und konnte wenig später in Uthleben festgestellt werden. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest schlug zudem an, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Es wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

