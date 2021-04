Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken am Steuer und Unfall verursacht

Oldisleben (ots)

Für die Polizisten war es am Donnerstag in Oldisleben zunächst ein ganz normaler Unfall. Ein 54-jähriger Mann geriet gegen 17.20 Uhr zwischen Oldisleben und Seehausen mit seinem Ford Transit in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mitsubishi. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Verursacher musste aber einen Alkoholtest über sich ergehen lassen. Das Ergebnis überraschte die Polizeibeamten. Über drei Promille zeigte das Testgerät an. Der Mann ist seinen Führerschein los und musste mit zur Blutentnahme.

