Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallverursacher hinterlässt Schaden und fährt davon, die Polizei sucht Zeugen

Teistungen (ots)

Die Polizei in Leinefelde sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 27. April, in Teistungen ereignete. Zwischen 16.50 und 17.10 Uhr hatte ein Autofahrer seinen Opel Astra auf dem Nettoparkplatz in der Langen Straße geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, waren an der Tür hinten rechts Lackschäden zu sehen, der Kotflügel war eingedellt. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum Verursacher geben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell