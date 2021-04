Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheiben eingeworfen

Leinefelde (ots)

Ca. 2000 Euro Schaden richteten Unbekannte in der Nacht zum Freitag an einem Gebäude in der Bonifatiusstraße an. Es wurden sechs Fensterscheiben eingeschlagen. In das Gebäude, in dem sich ein Taxiunternehmen befindet, drangen der oder die Täter nicht ein.

