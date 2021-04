Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnmobil aufgebrochen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In ein abgestelltes Wohnmobil auf einem Grundstück An der Badeanstalt drangen Unbekannte von Dienstag, 27. zu Mittwoch, 28. April ein. Der oder die Täter brachen ein Seitenfenster auf, kletterten in das Mobil und durchwühlten den Innenraum. Mit einem Fernglas verschwanden die Diebe. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

