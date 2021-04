Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer bei Kreuzungsunfall schwer verletzt

Wendehausen (ots)

Schwer verletzt wurde am frühen Mittwochabend ein 59-jähriger Autofahrer im Südeichsfeld. Der Mann aus dem Wartburgkreis befuhr mit seinem Suzuki, gegen 17.55 Uhr, die Straße Am Wasser. An der Kreuzung zur Neuen Straße kollidierte er mit einem BMW, dessen 61-jähriger Fahrer den vorfahrtsberechtigten Suzuki übersehen hatte. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 59-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

