Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baum in Flammen

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr, brannte im Kurpark an der Kurpromenade eine hohle Linde. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Langensalza löschten die Flammen. Die Polizei geht derzeit von einem vorsätzlichen Anzünden des Baumes aus. Entsprechende Spuren wurden am Brandort gefunden und sichergestellt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei Bad Langensalza, unter der der Telefonnummer 03466/3610, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell