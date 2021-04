Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlene Fahrräder, die Polizei sucht nach Hinweisen

Niedersachswerfen (ots)

Fünf Mountainbikes verschwanden am Sonntag, 18. April, aus einem Abstellraum Am Sportplatz. (siehe Pressemeldung vom 19, April) Nun gibt es Bilder von den gestohlenen Rädern und die Polizei bittet noch einmal die Bevölkerung um Mithilfe. Wer erkennt die Räder, wo sind diese möglicherweise nach dem Diebstahl aufgetaucht? Wem sind derartige Räder zum Kauf angeboten worden? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

