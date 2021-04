Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer übersehen

Sondershausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 7.45 Uhr, befuhr eine 43-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes die Heinrich-Heine-Straße aus Richtung An der Dornheide in Richtung Cannabichstraße. An der Einmündung kollidierte sie mit einem Moped, das vorfahrtsberechtigt, nach links in die Heinrich-Heine-Straße abbiegen wollte. Der 17-jährige Mopedfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

