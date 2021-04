Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In der Mittagspause zugeschlagen

Anrode (ots)

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Dienstag zwischen 12 und 12.30 Uhr auf einer Baustelle an der L 1006 in Bickenriede. Während der Mittagspause klaute dort ein Unbekannter einen Bodenverdichter im Wert von ca. 1000 Euro und konnte unerkannt entkommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell