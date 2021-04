Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falscher Alarm um Wohnungsbrand

Bad Tennstedt (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Dienstabend, gegen 22.30 Uhr, zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand aus. Aus einer leerstehenden Wohnung in der Straße des Friedens sollte massiver Rauch und Brandgeruch dringen. Eine Überprüfung in der betreffenden Wohnung verlief ergebnislos. Weder Rauch noch Brandgeruch waren wahrnehmbar. Nach knapp 30 Minuten rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

