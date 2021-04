Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Firma von Einbrechern heimgesucht

Leinefelde (ots)

Am Wochenende 24. bis 26. April drangen Unbekannte gewaltsam auf das Firmengelände einer Firma für Dichtungsmaterial in der Zeißstraße ein. Der oder die Täter brachen eine Hintertür zu einer Werkstatt auf und stahlen aus dieser Heißluftföhne im Wert von mindestens 900 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

