Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weiteres Beutegut nach Diebstahl aus Schafstall aufgetaucht

Seehausen (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag klauten Unbekannte aus einem Stall in Seehausen einen Mitsubishi samt Schäferausrüstung und einen Weidezaun. Siehe Pressemeldung vom 26. April Noch am Vormittag konnte das gestohlene Fahrzeug seinem Besitzer wieder übergeben werden. Weidezaun und Ausrüstung blieben verschwunden. Am Montagnachmittag entdeckten Zeugen weiteres Diebesgut, darunter die Weidezäune, in der Nähe von Seehausen. Die Ermittlungen der Polizei, die gegenwärtig mehreren Hinweisen zu den Tatverdächtigen nachgeht, dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell