Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe beschädigt

Bad Langensalza (ots)

Am Sonntag, gegen 20.40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Mann eine Fensterscheibe am Gebäude der Sparkasse am Wiebeckplatz. Ein Zeuge beobachtete den Täter und informierte die Polizei. Die Beamten waren schnell zur Stelle, konnten dem Täter aber nicht mehr habhaft werden. Sie entdeckten die beschädigte Scheibe, die mit einem Stein eingeworfen wurde.

