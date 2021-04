Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken hinterm Lenkrad

Nordhausen (ots)

Polizisten kontrollierten am Sonntag, gegen 17 Uhr, in der Bäckerstraße einen 63-jährigen Autofahrer. Der Mann weckte das Interesse der Beamten, da er in Schlangenlinien fuhr, die Bordsteinkante touchierte und beinahe ein geparktes Auto gerammt hätte. Ein Alkoholtest bei dem Autofahrer ergab zwei Promille. Er musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben.

