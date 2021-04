Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Stallgebäude

Breitenworbis (ots)

Seit ca. 1 Stunde schlagen hohe Flammen aus einer Halle eines Agrarbetriebes in Breitenworbis, am Kuhtrift. Mehrere Feuerwehren sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Gegenwärtig bestehen keine Gefahren für Personen oder Tiere. Da in der Halle Autoreifen lagern und die Flammen übergegriffen haben, gibt es eine enorme Rauchentwicklung. Zur Brandursache kann aktuell noch nichts gesagt werden. Momentan wird von einem Schaden im sechsstelligen Bereich ausgegangen. Teile des Daches sind bereits eingestürzt.

