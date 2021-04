Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden

Bad Tennstedt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen kam es am Samstag, 24.04.21, um 15:25 Uhr. Ein Güllefahrzeug fuhr auf einem landwirtschaftlichen Weg am westlichen Ortseingang von Bad Tennstedt. Dort überquerte das landwirtschaftliche Fahrzeug die L3176 und missachtete dabei die Vorfahrt eines Pkw Dacia aus dem Kyffhäuserkreis, welcher von Bad Tennstedt kommend in Richtung Klettstedt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem alle vier Insassen des Pkw, darunter zwei Kinder, schwer verletzt wurden. Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro. Gegen den 45-jährigen Fahrer des Güllefahrzeuges wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell