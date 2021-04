Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mühlhausen (ots)

Der Fahrer eines Honda Jazz bemerkte am 24.04.21 gegen 11:15 Uhr einen Lackschaden am hinteren rechten Kotflügel seines Pkw. Er parkte zuvor auf dem Parkplatz Am Neuen Ufer in Mühlhausen. Der Verursacher des Schadens hatte sich weder bei ihm noch bei der Polizei gemeldet, so dass eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen wurde. Sollte jemand Zeuge des Unfalls geworden sein, bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 03601 4510.

