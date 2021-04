Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol

Großengottern (ots)

Am 24.04.21, 00:20 Uhr, kam es Auf einem Feldweg in der Nähe des Stausees Großengottern zu einem Verkehrsunfall. Der 41-jährige Fahrer eines VW Passat aus dem Eichsfeldkreis fuhr beim Wenden seines Pkw gegen einen geparkten Opel Insignia. Der Fahrzeugführer war offensichtlich stark betrunken. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille, so dass eine Blutentnahme beim Unfallverursacher veranlasst wurde. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell